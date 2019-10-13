Son Dakika Haberleri: Konya'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Konya'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralı

37 dakika önce

Konya'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralıKONYA - Konya'da düğün konvoyunun içerisinde bulunan tırın karşı yönden gelen araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Konya'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralı

KONYA - Konya'da düğün konvoyunun içerisinde bulunan tırın karşı yönden gelen araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Hanaybaşı Mahallesi Alemdar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyunda seyir halinde olan M.M. idaresindeki 42 TH 460 plakalı tır, önündeki aracın durması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Şerit değiştiren tır, T.M. idaresindeki 06 MCN 01 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle duramayan otomobil ağaca çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Refika G., E.A., ve D.A., hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Konvoyun arkasından gelen üç araç da zincirleme kazaya neden oldu. Araçlarda küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da düğün konvoyunda zincirleme kaza: 3 yaralı

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.10.2019 07:47 Kaynak: İHA
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