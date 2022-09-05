Düğünde şarkı kavgası çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Düğünde şarkı kavgası çıktı

05.09.2022 01:19

Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?

Konya'da düğün salonunda gelin ve damat tarafları arasında "Neden ilk bizim şarkımızı çalmadın?" meselesinden tartışma çıktı. Kavga sonrası yaşanan tartışmalar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi, Karakulak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün salonunda sahnede oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı. Salon dışarısında devam eden tartışma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavgaya karışan tarafların birbirlerine sözlü tartışma yaptığı sırada polis ekiplerinin olay yerine geldiği görülüyor. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibinin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrılırken, gelin ve damadın yakınlarından fenalaşan bir kadın ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Düğün merasimi ise sonlandırıldı. - KONYA

YORUMLAR
500
Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı Bıçaklandıktan sonra kaçan şahıs, koştuğu yerleri kana buladı Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldürüp polise ateş açan zanlı: 'Tüm polis teşkilatından özür dilerim' Saman tozu kavgasında 2 kişiyi öldürüp polise ateş açan zanlı: 'Tüm polis teşkilatından özür dilerim'
Kaynak: İHA

kavga, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düğünde şarkı kavgası çıktı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:30 CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verebiliriz" çıkışına AK Parti'den sert tepki: Demirtaş'ı da eş genel başkan yapın
08:17 TikTok fenomeni ve 2017 güzellik yarışması finalisti Tanya Pardazi paraşütle yere çakıldı
08:14 Ömer Erdoğan uçan tekme atan Ankaragücü taraftarını kınamayıp Beşiktaşlı genç oyuncu Oğuzhan Akgün'e tepki gösterdi
07:55 Ankaragücü taraftarından Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme! Zehir zemberek açıklamalar geldi
07:45 Dmitri Medvedev, Batı'nın Rusya planına meydan okudu: İnsanlık için kıyamet günü olur
01:49 MSB, Pençe-Kilit Harekat Bölgesi'nde skorsky tipi bir helikopterimizin kaza kırıma uğradığını açıkladı
01:15 Sunucu Mehmet Ali Erbil, TikTok hesabından Yunanistan'a tepki gösterdi: Başınızı ezeceğiz
00:42 Ankaragücülü futbolcu Oğuz Ceylan, Beşiktaşlı yıldıza uçan tekme atan taraftarı savundu: El kol yaparsa sonucu bu olur
00:27 Beşiktaşlı futbolculara tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü
23:59 Ankara'da maç sonu sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı futbolcuya uçan tekme attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 08:38:27. #1.13#
SON DAKİKA: Düğünde şarkı kavgası çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement