Olay yerine sevk edilen çok sayıda polisin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrıldı. Ayrıca misafirlerin arasındaki bir kadın, tartışma sırasında fenalık geçirdi. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

kavga, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düğünde 'yok artık' dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi - Son Dakika

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