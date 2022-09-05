Düğünde "yok artık" dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi - Son Dakika
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Düğünde "yok artık" dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi

05.09.2022 10:03

Konya'daki düğünde, gelin ve damat tarafı arasındaki kavga çıktı. Yaşanan kavganın düğünde çalınan ilk şarkıyla ilgili olduğu ve iki tarafın da kendi şarkılarının çalınmasını talep ettikleri ortaya çıktı.

Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında gerçekleşen düğünde oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.

Düğünde ortalık bir anda karıştı! Gelin ve damat tarafının anlaşmazlık konusu çok ilginç

BİR KİŞİ FENALIK GEÇİRDİ

Olay yerine sevk edilen çok sayıda polisin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrıldı. Ayrıca misafirlerin arasındaki bir kadın, tartışma sırasında fenalık geçirdi. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

kavga, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde 'yok artık' dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde "yok artık" dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi - Son Dakika
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