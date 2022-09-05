Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi'nde saat 21.30 sıralarında gerçekleşen düğünde oynayan davetli iki grup, müzisyenden farklı şarkı çalmasını istedi. Bunun üzerine çıkan tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga çıktı.
Olay yerine sevk edilen çok sayıda polisin müdahalesinin ardından taraflar kısa sürede ayrıldı. Ayrıca misafirlerin arasındaki bir kadın, tartışma sırasında fenalık geçirdi. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düğünde 'yok artık' dedirten anlar! Gelin ve damat tarafı, çalınan şarkıda anlaşmazlık yaşayarak birbirine girdi - Son Dakika