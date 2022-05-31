Konya'da düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza - Son Dakika
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Konya'da düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza

31.05.2022 10:29
Konya'da düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza

Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza kesildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde drift yapan otomobillerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili harekete geçti.

Polis ekipleri, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra kamera kayıtlarını inceleyerek sürücülere ulaştı.

Tespit edilen 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza uygulanırken, otomobillerin ruhsat sahipleri hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da düğünde drift yapan sürücülere 36 bin 500 lira ceza - Son Dakika


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