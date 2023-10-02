Konya'da düğünde polise saldırı: 4 polis yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı

Konya'da açık havada düzenlenen düğünde silah atıldığı ihbarına giderek uyarı yapan polis ekiplerine, davetliler, taş ve şişelerle saldırdı. Düğün sahibinin bir yakını ise sokakta bekleyen polis ve bekçilerin bulunduğu kalabalığın üzerine aracını sürdü. Polis ekipleri havaya ateş açarak sürücüyü durdurdu. 4 polis memurunun yaralandığı olaylara karıştığı belirlenen 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

POMPALI TÜFEKLERLE HAVAYA ATEŞ AÇTI

Olay, saat 23.30 sıralarında Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Emirkaraslan Sokakta meydana geldi. Sokakta yapılan düğünde davetlileri tabanca ve pompalı tüfeklerle havaya ateş açtı. Silah seslerinden endişelenen çevredeki vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

4 POLİS MEMURU YARALANDI

İhbar üzerine adrese polis ekipleri ile bekçiler sevk edildi. Düğün yerinde bulunanlara silah atılmaması konusunda uyarı yapan polislere, davetliler, taş ve cam şişelerle saldırdı. Olayda 4 polis memuru vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

POLİS VE BEKÇİLERİN ÜZERİNE ARACINI SÜRDÜ

Yaşanan gerginlik üzerine polis memurları sağlık görevlisi ve takviye ekip gönderilmesini istedi. Kısa sürede adrese gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle olaylar sonlandırıldı. Yaralı polislere de sağlık görevlileri ambulansta müdahale etti. Bu sırada yaşananları duyunca bölgeye gelen düğün sahibinin bir yakını ise hafif ticari aracını sokakta bekleyen polis ve bekçilerin bulunduğu kalabalığın üzerine sürdü.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polisler, havaya tabancayla uyarı atışı yaparak aracı durdurdu. Aracın sürücüsü ile olaylara karıştığı belirlenen toplam 2'si kadın 7 şüpheli gözaltına alındı. Yaralı polis memurları da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.