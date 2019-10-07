Son Dakika Haberleri: Konya'da düğünlere sıkı denetim: 7 silah ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da düğünlere sıkı denetim: 7 silah ele geçirildi

Konya'da düğünlere sıkı denetim: 7 silah ele geçirildi

1 saat önce

Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik yapılan uygulamalarda 1 adet tüfek ve 6 adet tabanca ele geçirildi.

Konya'da düğünlere sıkı denetim: 7 silah ele geçirildi, System.String[]

Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik yapılan uygulamalarda 1 adet tüfek ve 6 adet tabanca ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki düğünlerde silah atılmasına olaylarına yönelik uygulama yaptı. İlçede gerçekleştirilen 5 düğünde yapılan denetimlerde 1 adet tüfek, 6 adet de tabanca ele geçirildi. Alınan silahlara ve sahiplerine yönelik gerekli adli ve idari işlemlerini yapıldığı belirtildi. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
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