Konya'da düğünlere sıkı denetim: 7 silah ele geçirildi
1 saat önce
Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik yapılan uygulamalarda 1 adet tüfek ve 6 adet tabanca ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:30 Kaynak: İHA
Konya'da düğünlerde silah atılması olaylarına yönelik yapılan uygulamalarda 1 adet tüfek ve 6 adet tabanca ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki düğünlerde silah atılmasına olaylarına yönelik uygulama yaptı. İlçede gerçekleştirilen 5 düğünde yapılan denetimlerde 1 adet tüfek, 6 adet de tabanca ele geçirildi. Alınan silahlara ve sahiplerine yönelik gerekli adli ve idari işlemlerini yapıldığı belirtildi. - KONYA
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