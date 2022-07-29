Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan, 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan, 3 kişi yakalandı

29.07.2022 16:33

KONYA'da dün müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 10 bin 900 euro ve 1200 dolar çalan 2'si Gürcistan 1'i Iraklı 3 kişi, polis tarafından Adana'da yakalandı.

KONYA'da dün müşteri gibi geldikleri kuyumcudan 10 bin 900 euro ve 1200 dolar çalan 2'si Gürcistan 1'i Iraklı 3 kişi, polis tarafından Adana'da yakalandı. Şüphelilerden ikisinin, kuyumcunun tezgahın üzerine bıraktığı satın almak istedikleri dövizin içinde bulunduğu zarfla, içinde kağıt dolu olan zarfı yer değiştirerek hırsızlığı gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Hacı Kaymak Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi'nde Mehmet Yiğit'e ait kuyumcuda meydana geldi. 2 kişi, kuyumcuya gelip  10 bin 900 euro ve 1200 dolar almak istediklerini söyledi. Kuyumcu Yiğit de, müşterilerinin istediği dövizi zarf içinde hazırlayıp, tezgahın üzerine bıraktı. Bu sırada şüpheliler Yiğit'in dalgınlığından faydalanıp, içinde döviz bulunan zarfla, daha önceden hazırladıkları içinde kağıt dolu alan zarfı yer değiştirdi. Ardından hızla kuyumcudan çıktı. Durumdan şüphelenip zarfa bakan Yiğit, dövizlerin çalındığını anlayınca polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

ADANA'DA YAKALANDI Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Yapılan incelemede 2 kişinin kendilerini bekleyen bir taksiyle Adana'ya gittiklerini belirtti. Araştırmasını derinleştiren polis şüphelilerin Gürcistan uyruklu Gela Tsulaıa (43) ve kuzeni Borıs Tsulaıa (34) olduğunu takside ise arkadaşları Iraklı Bulıa'nın (33) beklediğini belirledi.  Adana'da yakalanan 3 kişi, Konya'ya getirildi. 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Çaldıkları 10 bin 900 euro ve 1200 dolarda kuyumcuya teslim edildi.

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Kaynak: DHA

Konya, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan, 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Müşteri gibi girdikleri kuyumcudan döviz çalan, 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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