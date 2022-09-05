Dur ihtarına uymayan genç, bekçinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
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Dur ihtarına uymayan genç, bekçinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı

05.09.2022 12:15
Dur ihtarına uymayan genç, bekçinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı

Konya'da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak isteyen mahalle bekçisinin açtığı ateş sonucu, araçta bulunan 19 yaşındaki genç başından vurularak ağır yaralandı.

Konya'da dur ihtarına uymayan sürücüyü durdurmak isteyen mahalle bekçisinin açtığı ateş sonucu, araçta bulunan 19 yaşındaki genç başından vurularak ağır yaralandı.

Olay, 3 Eylül Cumartesi günü gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Yorgancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tavusbaba mevkiinde görev yapan mahalle bekçileri durumundan şüphelendiği bir araca dur ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücüyü durdurmak isteyen bekçilerden biri uyarı ateşi açtı. Açılan uyarı ateşi sonucu silahtan çıkan mermi, araçta bulunan Hasan Tekin'in başına isabet etti. Ağır yaralanan genç, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bekçi tutuklandı

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde olay sonrası gözaltına alınan mahalle bekçisi, ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, başından ağır yaralanan Hasan Tekin'in sporcu olduğu ve 2019 yılında katıldığı boks müsabakalarında kendi kilosunda üçüncülük elde ettiği öğrenildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Eylül, Meram, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Dur ihtarına uymayan genç, bekçinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı - Son Dakika

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