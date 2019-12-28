Konya'da yol kontrolü yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve otomobiliyle iki polis aracına çarpan alkollü sürücüye, 10 bin 465 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yol kontrolü yapan polis ekipleri, 42 EY 469 plakalı araç sürücüsü Murat U'yu durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtığı sırada kendisini yakalamaya çalışan iki polis ekibinin aracına çarptı.

Kazanın ardından aracından inerek kaçmaya devam eden Murat U. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Selçuklu ilçesi Bosna Polis Merkezi'ne götürülen Murat U'nun, 103 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheliye, alkollü araç kullanmak ve polise mukavemetten toplam 10 bin 465 lira para cezası verildi.