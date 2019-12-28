Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpan alkollü sürücüye para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'dur' ihtarına uymayarak polis aracına çarpan alkollü sürücüye para cezası - Son Dakika

Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis aracına çarpan alkollü sürücüye para cezası

6 saat önce

Konya'da yol kontrolü yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve otomobiliyle iki polis aracına çarpan alkollü sürücüye, 10 bin 465 lira para cezası verildi.

Konya'da

Konya'da yol kontrolü yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve otomobiliyle iki polis aracına çarpan alkollü sürücüye, 10 bin 465 lira para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde yol kontrolü yapan polis ekipleri, 42 EY 469 plakalı araç sürücüsü Murat U'yu durdurmak istedi.

Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçtığı sırada kendisini yakalamaya çalışan iki polis ekibinin aracına çarptı.

Kazanın ardından aracından inerek kaçmaya devam eden Murat U. kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Selçuklu ilçesi Bosna Polis Merkezi'ne götürülen Murat U'nun, 103 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Şüpheliye, alkollü araç kullanmak ve polise mukavemetten toplam 10 bin 465 lira para cezası verildi.

Selçuklu, Konya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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