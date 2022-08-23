Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı tutuklandı

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Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis memuruna aracıyla çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan sürücü O.A.B'nin (24) ardından araçtaki F.E. (36) ve H.İ. (34) de yakalandı.

Şüphelilerden 115 promil alkollü olduğu belirlenen O.A.B'nin emniyetteki ifadesinde, alkollü olduğu için uygulamadan kaçtığını, daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca zanlıya 3 bin 600 lira idari para cezası kesildiği, ehliyetine ise süresiz el konulduğu belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Asalet Sokak Ravza Parkı yakınında 21 Ağustos'taki asayiş uygulaması sırasında, içinde 5 kişi bulunan aracın sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarpmış, başından yaralanan polis, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Aracın peşine düşen ekipler, kaçan aracı Malaz Caddesi'nde terk edilmiş halde bulmuş, şüpheli O.A.B, olay yeri yakınındaki Mahmure Sokak'ta yakalanmıştı.