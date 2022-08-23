Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı tutuklandı

23.08.2022 10:20

Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis memuruna aracıyla çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Konya'da "dur" ihtarına uymayarak polis memuruna aracıyla çarpıp kaçan şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan sürücü O.A.B'nin (24) ardından araçtaki F.E. (36) ve H.İ. (34) de yakalandı.

Şüphelilerden 115 promil alkollü olduğu belirlenen O.A.B'nin emniyetteki ifadesinde, alkollü olduğu için uygulamadan kaçtığını, daha önce de alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A.B, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca zanlıya 3 bin 600 lira idari para cezası kesildiği, ehliyetine ise süresiz el konulduğu belirtildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Asalet Sokak Ravza Parkı yakınında 21 Ağustos'taki asayiş uygulaması sırasında, içinde 5 kişi bulunan aracın sürücüsü, "dur" ihtarına uymayarak bir polis memuruna çarpmış, başından yaralanan polis, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Aracın peşine düşen ekipler, kaçan aracı Malaz Caddesi'nde terk edilmiş halde bulmuş, şüpheli O.A.B, olay yeri yakınındaki Mahmure Sokak'ta yakalanmıştı.

YORUMLAR
500
Dur ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü tutuklandı Dur ihtarına uymayıp polise çarpan sürücü tutuklandı Eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelilerini kırmızı araçları yakalattı Eğlence merkezi önündeki cinayetin şüphelilerini kırmızı araçları yakalattı
Kaynak: AA

Tragger, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
16:16 Altın uzmanından şaşkına çeviren tahmin: Altında astronomik bir artış bekleniyor
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:28:31. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da polis memuruna araçla çarpıp kaçan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement