Konya'da durdurulan araçta 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde uygulama noktasında durdurulan otomobilde 1 kilogram uyuşturucu madde bulundu.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara-Konya kara yolu Kulu ayrımındaki uygulamada, M.T'nin kullandığı 31 GU 466 plakalı otomobili durdurdu.
Şüphe üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü parkına çekilen araçtaki detaylı aramada, hoparlör bölümüne gizlenmiş 700 gram metamfetamin ve 300 gram Afyon sakızı bulundu.
Sürücü M.T. ve beraberindeki Afganistan uyruklu J.N, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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