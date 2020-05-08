Konya'da durdurulan kamyonda 5 milyon 900 makaron ele geçirildi - Son Dakika

Konya'da durdurulan kamyonda 5 milyon 900 makaron ele geçirildi

KONYA - Konya kent merkezine giriş ve çıkışlarda yapılan uygulamada hakkında daha önceden işlem yapılan şahsı fark ederek aracını durduran polis, kamyonda 5 milyon 900 bin filtreli boş sigara kağıdı (makaron) yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri daha önceden hakkında işlem yapılan bir şahsın kullandığı kamyonun il merkezine giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine aracı durdurarak arama yaptı. Kamyondaki konteynerde arama yapan ekipler ön tarafta bulunan farklı karton kolilerin arkasında bulunan kolilerde TAPDK bandrolü bulunmayan 29 bin 500 kutu içerisinde 5 milyon 900 bin adet gümrük kaçağı boş sigara makaronu ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.