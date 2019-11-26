Son Dakika Haberleri: Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı - Son Dakika

Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı

6 saat önce

Konya kent merkezine kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tırlar kentin giriş çıkış uygulama noktasındaki polis ekipleri tarafından durduruldu.

Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı, System.String[]

Konya kent merkezine kaçak akaryakıt taşıdığı tespit edilen tırlar kentin giriş çıkış uygulama noktasındaki polis ekipleri tarafından durduruldu. Tırların kasalarına yüklenmiş variller içerisinden 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, bir evde yapılan aramalarda ise kaçak sigara ve sigara doldurma aparatları ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezine kaçak akaryakıt sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Kentin giriş ve çıkış noktalarında uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tespit edilen tırları kente giriş yaptığı sırada durdurdu. Tırların kasasında yapılan aramalarda varillere doldurulmuş 54 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Tır sürücüleri gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince merkez Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde gümrük kaçağı sigara satıldığı bilgisi üzerine yapılan baskındaki aramalarda 5 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara, 600 paket doldurulmuş sigara ve gümrük kaçağı olan 50 adet el tipi sigara doldurma makinesi ele geçirildi. Adreste gözaltına alınan şahsın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:17 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


"Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok
Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı Sevgilisine müstehcen fotoğraflarla şantaj yaptı! Suçüstü yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 02:00:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da durdurulan tırlardan 54 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]