Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları, olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle... - Son Dakika

Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları, olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle...
Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları, olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak.
Konya'da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları, olimpiyatların bir yıl ertelenmesi nedeniyle 10-19 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 13.06.2020 10:09 Kaynak: AA
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