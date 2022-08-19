Emine Arslan'a İslam Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya - Son Dakika
Üye Girişi

Emine Arslan'a İslam Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya

19.08.2022 15:10
Emine Arslan'a İslam Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda full contact (Tam Temaslı Karate) 52 kiloda mücadele eden Bağcılar Belediyesi'nin sporcularından Emine Arslan, Faslı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda full contact (Tam Temaslı Karate) 52 kiloda mücadele eden Bağcılar Belediyesi'nin sporcularından Emine Arslan, Faslı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Emine Arslan'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu dev organizasyonda önemli başarı elde ederek göğsümüzü kabartan, aldığı madalyayla şampiyonluk sevincini ülkemize yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz daima yanındayız. Destek olmaya devam edeceğiz" dedi.


YORUMLAR
500
Başkan Altay'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ve katkı sağlayanlara teşekkür Başkan Altay'dan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ve katkı sağlayanlara teşekkür Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli Hüyük'te Türk Kızılayı'ndan ihtiyaç sahiplerine yardım eli
Kaynak: DHA

Bağcılar Belediyesi, Emine Arslan, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emine Arslan'a İslam Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın YSK'ya yaptığı "hayatı yalan olan adama bedel ödetin" çağrısına karşılık veren Kılıçdaroğlu: Hiçbir bedel ödetemezsin
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tarihi zirvede gergin anlar! Tercümanına kızan Zelenski İngilizce konuşmaya başladı
14:26 Kilitli kaldığı araçta nefes almakta zorlanırken sigara yaktı
14:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Ukrayna'dan çağrı yapmıştı! Rusya'dan skandal yanıt
13:57 Trabzonspor'un genç yıldızı Ahmetcan Kaplan, Hollanda devine gitti
13:43 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i transfer ediyor
13:30 2 yaşındaki bebeğini bıçaklayarak öldürdü: İçimde biri var, kızımın hayatına sebep oldu
13:26 MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı
13:19 Trabzonspor'un Umut Bozok için Lorient'e yaptığı teklif belli oldu
12:55 Balkondan girdiği evde eşi ile kayınpederini katleden cani damat: Boşanma davası açtığı için öldürdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 15:11:16. #1.13#
SON DAKİKA: Emine Arslan'a İslam Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement