Emine Arslan'a İslam Dayanışma Oyunları'ndan altın madalya

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda full contact (Tam Temaslı Karate) 52 kiloda mücadele eden Bağcılar Belediyesi'nin sporcularından Emine Arslan, Faslı rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Emine Arslan'ı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Bu dev organizasyonda önemli başarı elde ederek göğsümüzü kabartan, aldığı madalyayla şampiyonluk sevincini ülkemize yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Biz daima yanındayız. Destek olmaya devam edeceğiz" dedi.