Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı

6 saat önce

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı, System.String[]

Konya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, silahlı terör örgütü DEAŞ'e yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına kentte faaliyet gösteren örgüt mensupları ile çatışma bölgelerinde bulunan örgüt mensupları arasında yazışmalar olduğu belirlendi.

Yazışmalarda genel olarak terör örgütüne eleman, para ve malzeme temini ile kentte yapılması planlanan eylemle ilgili keşif çalışmasına ilişkin bilgiler bulunduğunun tespit edilmesi üzerine 9 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin evleri ve illegal eğitim kurumlarına operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Öte yandan, M.G'nin de aralarında bulunduğu örgütün sözde 9 üst düzey yöneticisinin, lise ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik ideolojik eğitim verilmesi amacıyla kentin farklı bölgelerinde 9 hücre evi kurduğu, bu evlerden çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri bilgisine ulaşıldı.

Belirlenen hücre evleri mühürlenirken çocuklarını örgüte ait evlere gönderen aileler hakkında da soruşturma başlatıldı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 11:52 Kaynak: AA
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