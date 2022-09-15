Bu kapsamda belirlenen 4 ev, 3 araç ve 1 depoda arama yapıldı. Yapılan aramalarda sahte alkollü içki yapımında kullanılan 305 litre etil alkol, 56 adet alkol kiti, 7 adet alkol yapımında kullanılan aparat, 118 adet boş pet şişe ve 30 litre sahte alkollü içecek ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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