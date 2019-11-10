Son Dakika Haberleri: Konya'da "Edebiyat ve Musiki Buluşmaları"
Son Dakika Güncel Konya'da 'Edebiyat ve Musiki Buluşmaları'

Konya'da "Edebiyat ve Musiki Buluşmaları"

7 saat önce

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen "Edebiyat ve Musiki Buluşmaları"nda bu hafta Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Konya'da

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi tarafından düzenlenen "Edebiyat ve Musiki Buluşmaları"nda bu hafta Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk-İslam Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Ak ve Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mustafa Yıldırım konuk oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi'nin katkılarıyla TYB Konya Şubesi Kılıçarslan Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Osmanlı edebiyatında bestelenmiş seçme eserlerin medeniyet telakkisi içinde edebi, tasavvufi ve felsefi tahlilleri yapıldı.

Doç. Dr. Murat Ak, edebiyat ve musikinin insanın paylaşma ve anlam arayışının bir sonucu olarak ortaya çıktığını, hem edebiyatın hem de musikinin medeniyetin temel bileşenleri ve birbirilerinin tamamlayıcıları olduğunu belirtti.

İslam medeniyetinin mutlak ve tek hakikat anlayışı ile varlığı bir bütün olarak kavrayan bir medeniyet olduğuna vurgu yapan Ak, bu anlayışın edebiyatı ve musikiyi; beste-güfte, muhteva-şekil konularında birbirlerini besleyen alanlar haline getirdiğini ifade etti.

Programın ardından katılımcılara plaket takdim edildi.

Edebiyat, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı bültenle aranan cinayet zanlısı Konya'da yakalandı
Mesut Özil'e saldıran gaspçıyı hapishanede dövdüler! Dev anlaşmayı Fuat Oktay duyurdu: Türkiye ile Kazakistan arasında 1,4 milyar dolarlık sözleşmeler imzalandı İzmir ve Antalya'da peş peşe korkutan depremler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 21:07:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da "Edebiyat ve Musiki Buluşmaları"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]