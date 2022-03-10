Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli

10.03.2022 09:41
Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle gece saatlerinden itibaren Seydişehir Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, çok sayıda ilçede okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle gece saatlerinden itibaren Seydişehir Antalya Karayolunda çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, çok sayıda ilçede okullarda yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.

Seydişehir'de akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. İç Anadolu'yu Antalya'ya bağlayan en kısa yol konumundaki Konya-Antalya Karayolunda da kar yağışı nedeniyle çekici türü araçların geçişine izin verilmezken, gece saatlerinde jandarma ekipleri tarafından Marangozlar Kavşağında yapılan uygulama ile zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmedi.

20 ilçede okullar tatil edildi

Öte yandan, kar yağışının yaşandığı Seydişehir'de yüz yüze eğitime İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararıyla bugün ve yarın olmak üzere 2 gün süre ile ara verildi. Ayrıca; Ahırlı, Akören, Altınekin, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Sarayönü, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ile merkez Karatay ilçesinin kırsal mahallelerinde de yüz yüze eğitime 10 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi. - KONYA

Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli
Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli
Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli
Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli

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Seydişehir, Hisarcık, Konya, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da eğitim ve ulaşıma kar engeli - Son Dakika


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