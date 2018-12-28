Konya'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Konya'nın bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Konya
'nın bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hadim
, Taşkent
, Halkapınar
, Karapınar
, Seydişehir
, Ereğli
, Akören
, Bozkır
, Yunak
ve Güneysınır
ilçelerindeki okullarda 28 Aralık
Cuma günü eğitime ara verildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:39 Kaynak: AA
Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis
Hayvansever Kadın, Tepkilere Rağmen Bahçesinde 16 Köpek Besliyor
Bitcoin, 2018'de 90 Kez En Düşük Düzeyine Geriledi
Google Geri Adım Attı, 'Kürdistan' Haritası Kaldırıldı