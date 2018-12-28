Son Dakika Haberleri: Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Konya'nın bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Konya'nın bazı ilçelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Halkapınar, Karapınar, Seydişehir, Ereğli, Akören, Bozkır, Yunak ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda 28 Aralık Cuma günü eğitime ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:39 Kaynak: AA

Hadim, Konya, Güncel
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