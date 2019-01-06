Son Dakika Haberleri: Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:36 Kaynak: AA

Sabah, Beyşehir, Konya, Güncel
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