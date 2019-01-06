Konya'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Konya'nın Beyşehir ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
İlçe genelinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime yarın ara verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 06:36 Kaynak: AA
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