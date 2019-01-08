Konya'da Eğitime Kar Engeli
18 dakika önce
Konya'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Konya
'nın bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Konya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Meram
, Karatay
ve Selçuklu
ilçeleri ile Hüyük
, Ahırlı
, Yalıhüyük
, Beyşehir
ve Seydişehir
ilçelerindeki okullarda 8 Ocak Salı günü eğitime ara verildi.
Öte yandan Hadim
ve Taşkent
ilçelerinde taşımalı eğitime bir gün ara verilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:57 Kaynak: AA
İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
THY, Buzlanmaya Karşı Uçakları Özel Sıvılarla Yıkıyor
Üniversitede Pompalı Tüfekle İntihar Girişimi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Mesajı: Terörü Bitirmeye Kararlıyız