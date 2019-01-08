Son Dakika Haberleri: Konya'da Eğitime Kar Engeli

Konya'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Konya'nın Bozkır ve Derebucak ilçelerinde, etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Konya'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Konya'nın Bozkır ve Derebucak ilçelerinde, etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bozkır ve Derebucak ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede eğitime bugün ara verildi.

Konya kent merkezi ile Hüyük, Ahırlı, Yalıhüyük, Beyşehir ve Seydişehir ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:32 Kaynak: AA

Derebucak, Bozkır, Konya, Güncel
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