Konya'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Konya'nın Bozkır ve Derebucak ilçelerinde, etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Konya
'nın Bozkır
ve Derebucak
ilçelerinde, etkili olan kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.
Bozkır ve Derebucak ilçelerinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar, yaşamı olumsuz etkiliyor.
İlçe Milli Eğitim müdürlüklerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 ilçede eğitime bugün ara verildi.
Konya kent merkezi ile Hüyük
, Ahırlı
, Yalıhüyük
, Beyşehir
ve Seydişehir
ilçelerindeki okullarda da bugün eğitime ara verildiği duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 09:32 Kaynak: AA
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