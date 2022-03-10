Konya'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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Konya'da eğitime kar engeli

10.03.2022 08:29
Konya'da eğitime kar engeli

Konya'nın 14 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamayacak.

Konya'nın 14 ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yüz yüze eğitim yapılamayacak.

İlçe hıfzıssıhha kurulları tarafından alınan kararlara göre, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Hadim, Hüyük, Taşkent, Yalıhüyük, Doğanhisar, Tuzlukçu, Yunak, Kadınhanı ve Güneysınır'da bugün, Seydişehir'de ise bugün ve yarın tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde uzaktan eğitim yapılacak.

Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ile hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Seydişehir, Hisarcık, Konya, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da eğitime kar engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da eğitime kar engeli - Son Dakika
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