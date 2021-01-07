Konya'da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza - Son Dakika

Konya'da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza

07.01.2021 12:03
Konya'da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza, System.String[]

Konya'da kısıtlamada canlı müzik yapılarak alkol sunumu yapıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlenen 3 eğlence mekanı faaliyetten men edilirken; 92 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Konya'da kısıtlamada canlı müzik yapılarak alkol sunumu yapıldığı ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı belirlenen 3 eğlence mekanı faaliyetten men edilirken; 92 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağı olan saatlerde 3 iş yerinin açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Eğlence mekanlarında yapılan Covid-19 denetimlerinde; alkol sunumu yapıldığı, sigara kullanıldığı ve canlı müzik yapılarak sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görüldü. Denetimlerde iş yerlerinde bulunan 92 kişiye sokağa çıkma yasağı ve sosyal mesafe kuralını ihlalden işlem yapılarak ceza uygulandı. 3 iş yeri faaliyetten men edilerek; 1 iş yeri sorumlusu hakkında mühür bozmak, 2 iş yeri sorumlusu hakkında da bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmak suçundan adli işlem başlatıldı. - KONYA

Konya'da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza
Konya'da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza
Konya'da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza

Sokağa Çıkma Yasağı, Alkol, Müzik, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da eğlence mekanındaki 92 kişiye ceza - Son Dakika


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