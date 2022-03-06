Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

06.03.2022 12:10
Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

Konya'da eğlence mekanında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın cinayet zanlısı kaçtığı Trabzon'da yakalandı.

Konya'da eğlence mekanında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın cinayet zanlısı kaçtığı Trabzon'da yakalandı. Konya'ya getirilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 19 Şubat Cumartesi günü merkez Selçuklu ilçesinde bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında çıkan tartışmada Yusuf B. silahıyla ateş ederek Mehmet Nazım Ulusoy, Serkan E., Mustafa A. ve Mümtaz A.'yı yaraladı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, şüpheli Yusuf B., olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Nazım Ulusoy, kaldırıldığı Şehir Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet şüphelisi Yusuf B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda cinayet zanlısının Trabzon'a kaçtığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel bir ekip, cinayet zanlısını yakalamak için Trabzon'a gönderildi. Yapılan araştırmalar neticesinde zanlı Yusuf B., yakalanarak gözaltına alındı. Konya'ya getirilerek ifadesi alınan şüpheli Yusuf B., tutuklama talebiyle sevk edildiği mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı

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Mehmet Nazım, Trabzon, Cinayet, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da eğlence mekanındaki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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