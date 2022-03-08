Konya'da eğlence mekanındaki cinayetle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da eğlence mekanındaki cinayetle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

08.03.2022 11:09
Konya'da eğlence mekanındaki cinayetle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı

Konya'da eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı.

Konya'da eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesindeki eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili firari şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Alınan eşkal bilgileri ve ifadeler doğrultusunda kimliği belirlenen H.Y, kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

H.Y'nin, Karaman'da işlediği cinayetle ilgili 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayda yaralanan şüphelilerden M.A. da tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 9'ya yükseldi.

YORUMLAR
500
Konya'da tatlıcı ustasını tabancayla yaralanması olayının şüphelileri tutuklandı Konya'da tatlıcı ustasını tabancayla yaralanması olayının şüphelileri tutuklandı Son dakika haberi... Konya'da tatlıcının silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Konya'da tatlıcının silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin 3 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da eğlence mekanındaki cinayetle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
11:01 Haftanın ikinci gününde altının gram fiyatı 941 lira seviyesinde alıcı buluyor!
11:01 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bülent Ersoy derdini dile getirdi: Ölen annemin yanına gitmek istiyorum ben
10:57 Talihsiz işçi tuvaletini yaptığı sırada buldozerin altında kalarak hayatını kaybetti!
10:50 Yasak Elma'da dün akşam neler oldu? Yıldız, Doğan ve Meriç'i öpüşürken yakaladı!
10:50 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Karaca tarafını seçti
10:45 Rus güçleri Çernihiv'de petrol rafinerisini vurdu: Rafineri alev alev yanıyor!
10:44 Akşener'den hükümete hodri meydan: Şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de euroyu 6,29'a sabitleyin!
10:42 Torrent, Fatih Terim'in transferlerini kafaya taktı! Ya hoca gidecek ya da oyuncular
10:36 Hintli adam evlenebilmek için son kozunu oynadı! Şehrin her yerine afişlerini astı
10:29 6 kadın, 6 hayat: Onlar hiç tanışamayacağımız 6 kadın! En yakınları tarafından öldürüldüler!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 11:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da eğlence mekanındaki cinayetle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement