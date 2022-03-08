Konya'da eğlence mekanındaki cinayetle ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı - Son Dakika

Konya'da eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesindeki eğlence mekanında 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişinin ölmesi, 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili firari şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

Alınan eşkal bilgileri ve ifadeler doğrultusunda kimliği belirlenen H.Y, kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

H.Y'nin, Karaman'da işlediği cinayetle ilgili 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan olayda yaralanan şüphelilerden M.A. da tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Böylece soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 9'ya yükseldi.