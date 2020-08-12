Konya'da eğlence mekanlarında Kovid-19 kurallarına uymayan 53 kişiye para cezası - Son Dakika

Konya'da eğlence mekanlarında Kovid-19 kurallarına uymayan 53 kişiye para cezası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artışının yoğun olduğu Konya'daki denetimler kapsamında, tedbirlere uymayan 2 eğlence mekanındaki 53 kişiye para cezası verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artışının yoğun olduğu Konya'daki denetimler kapsamında, tedbirlere uymayan 2 eğlence mekanındaki 53 kişiye para cezası verildi. Günlük vaka sayısında dikkati çekici düzeyde artışın olduğu kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdüren polis ekipleri, umuma açık iş yerlerinde sosyal mesafe ve maske takılması konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Bu kapsamda ekipler, denetledikleri 2 eğlence mekanındaki 53 kişiye, Kovid-19 tedbirlerine muhalefet etmekten cezai işlem uyguladı. İş yeri sahipleri hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:45

Kaynak: AA

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