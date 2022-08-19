Eğlence merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Eğlence merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü

19.08.2022 23:43
Eğlence merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü

KONYA'da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya'ya (33) bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

KONYA'da eğlence merkezi önünde bekleyen Habip Karakaya'ya (33) bir otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Somaki Sokak'ta bulunan bir eğlence merkezinin önünde meydana geldi. İddiaya göre eğlence merkezinin bulunduğu sokakta bekleyen Habib Karakaya'ya plakası belirlenemeyen bir otomobilden tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Habip Karakaya, yaralı halde eğlence merkezinin arka sokağına kaçtı. Karakaya, bir süre sonra yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Karakaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Habip Karakaya'nın cesedi ise otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


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Kaynak: DHA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğlence merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğlence merkezi önünde silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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