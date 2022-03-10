Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı - Son Dakika
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Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı

10.03.2022 11:30

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile düzeneği temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi ile düzeneği temin eden 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçede motorlu taşıtlar sınavına girecek T.Y'nin hareketlerinden şüphelenen gözetmenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine sınav merkezine gelen Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, T.Y'yi sınava girdiği sırada üzerindeki düzenekle yakaladı.

Şüphelinin üzerinde, görüntü aktarıcı kamera düzeneği, kulaklık, sim kartı bulunan internet sağlayıcı ve veri aktarıcı cihaz ele geçirildi.

Emniyete götürülen T.Y'nin ifadesinde, düzeneği üzerine yerleştiren kişilere 8 bin lira verdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelinin ifadesi doğrultusunda çalışmasına yön veren ekipler, bir aracı takibe aldı. Adana'da durdurulan araçta yapılan aramada, 2 görüntü aktarıcı kamera düzeneği, 3 kulaklık ve 2 sim kartı bulunan veri aktarıcı cihaz bulundu.

Araçtaki H.A ve İ.A da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 zanlı, adliyeye sevk edildi.

Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı
Ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren kişi yakalandı

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Kaçakçılık, Ehliyet, Ereğli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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