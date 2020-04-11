Konya'da, İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağının ardından boş kalan cadde ve sokaklarda belediye araçları vatandaşlara ekmek ulaştırıyor.

Yasağın duyurulmasının ardından alınan tedbirler kapsamında harekete geçen yerel yöneticiler, sokağa çıkamayan vatandaşları ekmeksiz bırakmıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, konuya ilişkin açıklamasında, hiç kimsenin endişeye kapılmaması gerektiğini belirterek, bütün vatandaşların taleplerini memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

Altay, "Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacaktır." ifadesini kullandı.

Karatay Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, bu kapsamda ürettiği 15 bin ekmeği, sabah saatlerinden itibaren ilçedeki vatandaşlara dağıtmaya başladı.

Belediye ekipleri, 6 servis aracıyla vatandaşlara ulaşırken, yarın daha fazla üretim yapılacağı bildirildi.

Meram ve Selçuklu belediyelerinde de Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri evlere ekmek götürdü.

Taze ekmekleri, evlerin kapısına kadar götüren ekipler, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.