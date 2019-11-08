Konya'da elektrik trafolarından hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da elektrik trafolarından malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi Büro Amirliği ekipleri, kentteki elektrik trafolarından alüminyum ve bakır hırsızlığı yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Ramazan M. (20), Mehmet Ali A. (22), Şaban A. (25), Ahmet G. (25), Cemal E. (18) ile hırsızlıkta kullanılan malzemeleri sattığı tespit edilen Ferit K. (21) ile Musa K'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal E, Ramazan M, Mehmet Ali A, Ahmet G. ve Şaban A. nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.