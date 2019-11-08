Son Dakika Haberleri: Konya'da elektrik trafolarından hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Konya'da elektrik trafolarından hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı

Konya'da elektrik trafolarından hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı

8 saat önce

Konya'da elektrik trafolarından malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Konya'da elektrik trafolarından hırsızlık yapan 5 şüpheli tutuklandı, System.String[]

Konya'da elektrik trafolarından malzeme çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Şubesi Büro Amirliği ekipleri, kentteki elektrik trafolarından alüminyum ve bakır hırsızlığı yapılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, aralarında daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Ramazan M. (20), Mehmet Ali A. (22), Şaban A. (25), Ahmet G. (25), Cemal E. (18) ile hırsızlıkta kullanılan malzemeleri sattığı tespit edilen Ferit K. (21) ile Musa K'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Cemal E, Ramazan M, Mehmet Ali A, Ahmet G. ve Şaban A. nöbetçi mahkemece tutuklandı, diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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