Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı

17.06.2022 16:05
Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı

Konya'da elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

Konya'da elektrikli bisiklet hırsızlığıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Akıncılar Mahallesi Demirsöz Sokağı'nda elektrikli bisiklet hırsızlığı ihbarı üzerine olay yerinde inceleme başlattı.

Olay yerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, maskeli bir kişinin, levyeyle kilidini kırdığı elektrikli bisikleti çaldığını belirlendi.

Zanlının çaldığı elektrikli bisikletle uzaklaştığı yöndeki birçok iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait 24 görüntünün 56 saatlik analizinde, şüphelinin Cüneyt Rahim S. olduğu tespit edildi.

Şüphelinin Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde farklı adreslerde saklandığı bilgisine ulaşan ekipler, devriye görevinde "dur" ihtarına uymayan zanlıyı kovalamaca sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
500
26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs çatı katında yakalandı Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı Konya'da 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü çatı katında yakalandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Trabzonspor 3 transferini resmen açıkladı! Tanıtım videosu sosyal medyanın gündemine oturdu
15:46 MHP'nin kapattığı Diyarbakır Teşkilatı'na "usulsüzlük" ve "ihaleye fesat karıştırma" operasyonu düzenlendi
15:35 ABD'de etkili olan aşırı sıcaklar en az 2 bin sığırın hayatını kaybetmesine neden oldu!
15:06 Premier Lig devi Tottenham'ın antrenman tesislerinde sahaya giren yılan korku dolu anlar yaşattı
15:00 Manchester City yıldıza doymuyor! Frenkie De Jong ve Kalvin Phillips için serveti gözden çıkardılar
14:59 Sunucu Alp Kırşan, Survivor kariyerine neden son verdiğini anlattı: Ailemi özleyince ayrıldım
14:54 Prens Selman, Türkiye'ye gelip Erdoğan ile görüşecek: Hedefimiz ilişkileri çok daha yükseğe taşımak
14:52 Bakan Hulusi Akar, Yunan parlamentere "Sen kavga etmek istiyorsun" sözlerinin perde arkasını anlattı
14:15 İlk servis İmamoğlu'ndan! İBB'nin ucuz fiyata yemek vereceği lokantanın açılışı resmen yapıldı
14:10 Erdoğan'dan, Yunanistan ile sert sözler: Bundan sonra başlarının çaresine baksınlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 16:14:03. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement