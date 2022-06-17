Zanlının çaldığı elektrikli bisikletle uzaklaştığı yöndeki birçok iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait 24 görüntünün 56 saatlik analizinde, şüphelinin Cüneyt Rahim S. olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da elektrikli bisiklet çalan kişi kamera kayıtları sayesinde yakalandı - Son Dakika

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