Elektrikli motosiklete yan oturan sürücünün tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrikli motosiklete yan oturan sürücünün tehlikeli yolculuğu

06.09.2022 14:36
Elektrikli motosiklete yan oturan sürücünün tehlikeli yolculuğu

Konya'da elektrikli motosiklete yan binen ve ayaklarını sallayan bir kişinin tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da elektrikli motosiklete yan binen ve ayaklarını sallayan bir kişinin tehlikeli yolculuk yapması cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir kişinin elektrikli motosikletinin üzerinde yan oturup ayaklarını sallayarak yolculuk yapması seyir halindeki diğer yolcular tarafından görüntülendi. Bir süre cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, seyir halindeki elektrikli motosikletinin üzerinde yan oturarak ayaklarını sallayan kişinin canını hiçe sayarak tehlikeye davetiye çıkarması ve elektrikli motosiklet sürücüsü bir süre sonra normal oturarak yoluna devam ettiği yer alıyor. - KONYA

YORUMLAR
500
AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ilçe ziyaretlerine devam ediyor AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ilçe ziyaretlerine devam ediyor Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi Konya'da tabancayla 3 kişiyi öldüren sanığa 3 kez müebbet hapis cezası verildi Abart egzoz takarak yarışan motor sürücülerine 102 bin 110 lira para cezası Abart egzoz takarak yarışan motor sürücülerine 102 bin 110 lira para cezası
Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrikli motosiklete yan oturan sürücünün tehlikeli yolculuğu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:13 Canlı yayında korkutan anlar! ABD'li spiker felç geçirdi
14:11 Dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşen Fransız bakan, Atina'ya gider gitmez Türkiye karşıtı açıklamalar yaptı
14:08 Kanlı saldırı hazırlığındayken yakalanmıştı! Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK'lı terörist Tanrıkulu hakkında yeni gelişme
13:51 Yakalanan cinayet zanlısından şaşkına çeviren sözler: 25 kişi öldürdüm, 20 kişi daha öldüreceğim
13:47 Doğal gaz krizi Bulgarları korkuttu! Şimdi de Edirne'den soba almaya başladılar
13:40 Rusya'dan Türk Lirası hamlesi: Rezervlerde daha fazla kullanılması konusu incelenecek
13:36 Balıkesir'de "kavuşturma geleneği" damada zor anlar yaşattı! Yapmadıklarını bırakmadılar
13:10 Bakan Dönmez, tepki toplayan elektrik ve doğal gaz zamları hakkında konuştu: Vatandaşımızın etkilenmemesi için her şeyi yapıyoruz
13:10 Ataşehir Belediyesi çalışanları, yüzde 110'luk zammı halay çekerek kutladı
13:09 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den dikkat çeken EYT açıklaması: Tek bir formül üzerinde duruyoruz, Aralık ayı gibi gündeme gelir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 14:37:22. #1.11#
SON DAKİKA: Elektrikli motosiklete yan oturan sürücünün tehlikeli yolculuğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement