Konya'da elektrikli scooter dönemi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, bisiklet şehri kentte çevreci ve eğlenceli bir ulaşım aracı olan elektrikli "scooter"ların da hizmete girdiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Konya'da, bisiklet kullanımını teşvik etmenin yanında bütün sürdürülebilir ulaşım araçlarını da teşvik etmek için bazı çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda Konya Büyükşehir Belediyesince, son dönemde dünyada kullanımı giderek yaygınlaşan elektrikli "scooter"ların, Konyalıların hizmetine sunulduğu bildirildi.

"Scooter"ların, trafik yoğunluğunun azalmasına da katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çevreci ve ekonomik özellikleri ile ön plana çıkan elektrikli 'scooter'ların kullanımının yaygınlaşması aynı zamanda şehirdeki trafik yoğunluğunun ve otopark probleminin de azalmasına katkı sağlayacak. Ayrıca kullanıcılar pratik ve keyifli bir seyahat deneyimi de yaşamış olacak. İşletmeyi yapacak firma, ilk etapta 100 'scooter'ı hizmete sundu. Kullanıcılar, belirlenmiş bölge içerisinde 'scooter'ları mobil uygulamada gösterilen noktalardan alacak, kullandıktan sonra ise kilitleyerek bırakacak. Başka bir kullanıcı geldiği zaman yine mobil uygulama üzerinden kilidi açıp kiralayabilecek. Elektrikli 'scooter'lar uydu üzerinden sürekli takip edilecek. Scooter kiralama hizmetinin deneme çalışmasının başarılı olması halinde uygulamanın şehir genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor."