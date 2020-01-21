Konya'da "Emekli Konakları" sosyalleşme mekanı oluyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Emekli Konakları' sosyalleşme mekanı oluyor - Son Dakika

Konya'da "Emekli Konakları" sosyalleşme mekanı oluyor

6 saat önce

Konya'da emekliler, Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Emekli Konakları"nda sosyalleşiyor.

Konya'da

Konya'da emekliler, Karatay Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Emekli Konakları"nda sosyalleşiyor.

Karatay Belediyesi'nden yapılan açıklamada halkın hizmetine sunulan 22 emekli konağının, ilçede yaşayan emeklilere sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra birçok gezi programı düzenleyerek vatandaşların sosyal yaşamına katkıda bulunduğunu ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Emekli konakları ile amacımız emeklilerin yaşam kalitesine bir nebze de olsa katkı sunup daha iyi zaman geçirmelerine destek olmaktır." dediği ifade edildi.

Kılca açıklamanın devamında şunları kaydetti:

"Emekli Konakları'nın hizmeti sadece bununla sınırlı değil elbette. Karatay Belediyesi olarak emekli konaklarımızdan faydalanan tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitim alanında birçok etkinlik de yapıyoruz. Gezi programlarımız, birçok kurum ve kuruluşla işbirliğiyle yürüttüğümüz projeler, emeklilerimiz için sağlık taramaları uygulamalarımız gibi daha pek çok hizmetimizle emeklilerimizin iyi ve kaliteli zaman geçirmelerini amaçlıyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de Karataylı hemşehrilerimiz için çok daha güzel ve önemli projeyle hemşehrilerimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz."

Hizmet veren Emekli Konakları'nda her gün 750'nin üzerinde emekli ağırlanıyor.

Karatay, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı
Emekliye 1.250 lira! İşte banka banka promosyon ücretleri TBMM bugün bomboştu! Sadece bir vekil gitti Cüneyt Özdemir'den sert tepki: THY'ye atılan en büyük iftiralardan biridir

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 22:38:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da "Emekli Konakları" sosyalleşme mekanı oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]