Konya'da en pahalı drift - Son Dakika
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Konya'da en pahalı drift

27.04.2022 21:01

- Konya'da en pahalı drift Konya'da drift yaparken kaza sonucu iki araçta maddi hasara sebep olan ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı.

- Konya'da en pahalı drift

KONYA - Konya'da drift yaparken kaza sonucu iki araçta maddi hasara sebep olan ehliyetsiz sürücü polis ekipleri tarafından tespit edilerek yakalandı. 12 bin 800 lira idari para cezası kesilen sürücünün, hasar oluşan iki aracın yaklaşık 25 bin liralık masraflarını da ödeyeceği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Motorize Şahin ekipleri, sosyal medyada bir sürücünün drift yaparken kaza sonucu iki araca maddi hasar veren görüntülerinin yer alması sonucu çalışma başlattı. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin rakam gruplarından yola çıkan ekipler, araç sürücüsünü tespit etti. Drift yapan sürücünün merkez Karatay ilçesi Çatalhöyük Mahallesindeki adresinin önünde inceleme yapan ekipler, kazaya karışan aracı hasarlı şekilde bahçede buldu. Araç sürücüsü U.A.'nın sorgulamasında ehliyetsiz araç kullandığı tespit edildi. Şahsa ehliyetsiz araç kullanmak ve drift atmaktan toplam 12 bin 800 TL idari para cezası uygulanırken, söz konusu araç çekici yardımı ile çekilerek 2 ay süreyle trafikten men edildi. Sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem başlatılmak üzere Fatih Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Araçlarında hasar oluşan 2 mağdurun yaklaşık 25 bin TL'lik masraflarını da ehliyetsiz sürücü U.A.'nın ödeyeceği belirlendi.

Konya'da en pahalı drift
Konya'da en pahalı drift
Konya'da en pahalı drift
Konya'da en pahalı drift

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Para Cezası, Tragger, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da en pahalı drift - Son Dakika


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