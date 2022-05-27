Engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı - Son Dakika
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Engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı

27.05.2022 21:44

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli arazide düşerek yaralanan bir vatandaşın Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli arazide düşerek yaralanan bir vatandaşın Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, ekiplerin, yaralanan vatandaşı kurtardığı görüntülere yer verildi.

Açıklamada, "Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız, bölgeye intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı
Engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı
Engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı
Engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı
Engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı
Engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı

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Kaynak: AA

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