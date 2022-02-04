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Konya'da engelli çocuklar asırlık geleneğin sevincini evlerinde yaşadı - Son Dakika

Konya'da engelli çocuklar asırlık geleneğin sevincini evlerinde yaşadı

04.02.2022 11:44
Konya'da engelli çocuklar asırlık geleneğin sevincini evlerinde yaşadı

Konya'da üç ayların başlamasıyla kutlanan ve çocukların şekerleme toplayarak büyük heyecan yaşadığı "şivlilik" geleneği asırlardır sürüyor.

Konya'da üç ayların başlamasıyla kutlanan ve çocukların şekerleme toplayarak büyük heyecan yaşadığı "şivlilik" geleneği asırlardır sürüyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'ne de giren "şivlilik" geleneğinde çocuklar gün boyu kapı kapı dolaşarak çikolata, şeker ve kek gibi yiyecekleri topluyor.

Kentte sabah gruplar halinde gezen çocuklara aileleri de eşlik etti. Ev ve dükkanları gezen çocuklar, poşetlerini çikolata ve şekerle doldurmanın mutluluğunu yaşadı.

Etkinlik kapsamında sokakların çocuklarla dolduğu şehirde Merkez Karatay Belediyesi, bu heyecanı yaşayamayan yüzlerce engelliyi unutmadı. Belediye Başkanı Hasan Kılca ve diğer yetkililer, şekerleme ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çantayı evlerinde ziyaret ettikleri engelli çocuklara verdi.

"Bu gelenek Konya'da hep yaşatılacak"

Kılca, AA muhabirine, üç ayların başlangıcının kentte büyük heyecan uyandırdığını söyledi.

Çocukların sokakları şenlendirdiğini anlatan Kılca, şivlilikle kültürel mirasın ve geleneklerin devam ettirildiğini dile getirdi.

Kılca, çocukların sabahın erken saatlerinde heyecanla sokaklara çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu etkinliğe katılamayan engelli çocuklarımız vardı. 'Şivlilik engel tanımıyor.' dedik ve tüm engelli çocuklarımıza şivlilik götürdük. Bizzat ben de katılarak engelli çocuklarımıza evlerinde hediyelerini verdik. Çok duygulu anlar yaşadık ama onların sevincine de ortak olduk. Engelli ailelerimize sabırlar diliyorum. İnşallah engelli yaşam merkezini de hizmete kazandırıyoruz. Konya'nın en sakin sokaklarında bile coşkuyu ve heyecanı görürsünüz. Bu gelenek Konya'da hep yaşatılacak inşallah."

Pencereden izledikleri çocukların heyecanını evde yaşadılar

Saraçoğlu Mahallesi'nde oturan Yalçın ve Hatice İnan çiftinin kan hastalığı nedeniyle evden çıkamayan çocukları Muhammed (9), Kübra (8) ve Ömer Ali (2), Kılca'nın sürpriz ziyaretiyle sevindi.

İçinde oyuncakların da olduğu hediye paketlerini açan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkamayan İnan kardeşler, pencereden izledikleri çocukların şivlilik heyecanını evlerine taşıyan Kılca'ya teşekkür etti.

Baba Yalçın İnan, evde çocuklarıyla oyunlar oynadıklarını, sıkılmamaları için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Başkanı görünce çok duygulandım. Bizi düşünmüşler, çocuklarımızı mutlu ettiler. Allah razı olsun, duygularımı ifade edemiyorum." diye konuştu.

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Karatay Belediyesi, Hasan Kılca, Engelli, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da engelli çocuklar asırlık geleneğin sevincini evlerinde yaşadı - Son Dakika


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