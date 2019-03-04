Konya'da Erasmus Ka229 Projesi İtalya'nın Bagheria Şehrinde Yapıldı

Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu öğretmenleri, koordinatörü olduğu projenin ikinci hareketliliğini İspanya'nın Lucena şehrine gerçekleştirdi.

Konya'da Eşrefoğlu İlkokulu öğretmenleri, koordinatörü olduğu projenin ikinci hareketliliğini İspanya'nın Lucena şehrine gerçekleştirdi.



MAC>TRACTION isimli 6 ortaklı KA229 projesi dikkat eksikliği olan öğrenciler için yapılacak olan çalışmaları kapsıyor.



Konya Selçuklu ilçesi, Eşrefoğlu İlkokulu 2018 teklif döneminde başvurusunu yaptığı, koordinatör olduğu ve hibe almaya hak kazandığı Erasmus KA229 projesinin birinci hareketliliği proje ortaklarından İtalyanın ev sahipliğinde, İtalya'nın Bagheria şehrinde yapıldı.



İkinci hareketliliğini ise yine proje ortaklarından İspanya'nın ev sahipliğinde, İspanya'nın Lucena şehrinde gerçekleştirildi.



Gerçekleştirilen hareketliliğe Türkiye'nin yanısıra İtalya, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi ve Romanya'dan katılımcılar da hazır bulundu.



Toplantılarda stratejik faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesi için planlamalar yapılırken, her ortak okul kendi zeka oyunlarını öğretti.



"A Mental Games Through Cognitive Games" isimli mobilitede, ev sahibi olan Al Yussanna Okulu öğretmenleri proje ile ilgili okullarındaki uygulamaları da gösterdiler.



Proje, dikkat eksikliği olan öğrencilerin 2 yıl boyunca yapacağı mental-sanatsal-kültürel çalışmaları kapsadığı bildirildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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