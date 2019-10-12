Son Dakika Haberleri: Konya'da erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'da erkek cesedi bulundu

9 dakika önce

Konya'nın Karapınar ilçesindeki boş arazide kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu.

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Konya'nın Karapınar ilçesindeki boş arazide kimliği tespit edilemeyen erkek cesedi bulundu.


İlçenin Nasuhpınar mevkisindeki boş arazide bir avcının, toprağa gömülü cesedi fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, iç çamaşırıyla toprağa gömülü haldeki cesedin yanında da kıyafetlerinin gömüldüğünü belirledi.

Cesedin 4-5 ay önce toprağa gömüldüğü ve yaban hayvanları tarafından toprağın açılması sonucu ortaya çıktığı tahmin ediliyor.


Yaban hayvanlarının bir kısımını parçaladığı cesedin kimlik tespitine yönelik polisin başlattığı çalışma sürüyor.

Karapınar, Yaban, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:54 Kaynak: AA
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