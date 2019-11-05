Son Dakika Haberleri: Konya'da erkek cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Konya'da erkek cesedi bulundu

Konya'da erkek cesedi bulundu

6 saat önce

Konya'nın Karatay ilçesindeki bir tarım arazisinde erkek cesedi bulundu.

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Konya'nın Karatay ilçesindeki bir tarım arazisinde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı İsmil Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 16-17 yaşlarında Afganistan uyruklu olduğu değerlendirilen bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Otopsi yapılan cesedin karnında ve göğüs boşluğunda kesici alet yarası tespit edildi. Genç kişinin 12 gün önce öldürüldüğü belirlendi.

Jandarma ekiplerinin olayın aydınlatılması için başlattığı çalışma sürüyor.

Karatay, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 09:58 Kaynak: AA
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