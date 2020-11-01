Konya'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Konya'da erkek cesedi bulundu

01.11.2020 12:35
Konya'da erkek cesedi bulundu, System.String[]

Konya'nın Bozkır ilçesinde erkek cesedi bulundu, katil zanlısı gözaltına alındı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde erkek cesedi bulundu, katil zanlısı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yakınlarında erkek cesedi görenler, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, başı kesilmiş cesedin akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Sömek'e (56) ait olduğunu belirledi. Kesik baş lisenin bahçesinde bulundu.

Sömek'in cesedi, incelemenin ardından morga konuldu.

Kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şizofreni hastası olduğu öğrenilen katil zanlısı Mücahit M'yi (41) Yalıhüyük ilçesinde yakaladı.

Anadolu Lisesi, Bozkır, Konya, Erkek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da erkek cesedi bulundu - Son Dakika


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