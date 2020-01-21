Konya'da "Erken Okul Terkinin Önlenmesi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da 'Erken Okul Terkinin Önlenmesi' projesinin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika

Konya'da "Erken Okul Terkinin Önlenmesi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı

6 saat önce

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Erken Okul Terkinin Önlenmesi" Erasmus+ KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.

Konya'da

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Erken Okul Terkinin Önlenmesi" Erasmus+ KA201 Okul Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Projesi Tanıtım Toplantısı gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Müdürlük olarak eğitim-öğretim sürecini en iyi şekilde planlamak ve eğitim kalitesini artırmak amacıyla ulusal ve uluslararası projelere önem verdiklerini belirtti.

Uluslararası projeler kapsamında 2020 yılı itibariyle müdürlük olarak yürüttükleri okul eğitimi, mesleki eğitim ve yetişkin eğitimi alanlarında toplam 15 Erasmus+ Projesi bulunduğunu ifade eden Büyük, "Bu projelerle Avrupa'nın 28 ülkesi ile ortak çalışmalar yürütmekteyiz." dedi.

Toplantıya, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş ve proje ortağı olan ülkelerin temsilcileri de katıldı.

Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 05:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı
Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarih yazıyor AEK, Caner Erkin'i transfer etmek istiyor İstanbul Arnavutköy'de markete EYP'li saldırı düzenlendi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 23:38:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da "Erken Okul Terkinin Önlenmesi" projesinin tanıtım toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]