Konya'da erozyonla mücadele işbirliği - Son Dakika

Konya Ovası Projesi (KOP) İdaresi Başkanlığı ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde Ankara başka olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde yaşanan kum fırtınalarının neden olduğu rüzgar erozyonunu önlemek için işbirliği yaptı.

KOP İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, proje kapsamında Karapınar'da kuraklığa dayanıklı, üzerindeki su tankı sayesinde kendi su ihtiyacını karşılayabilecek orman ağaçlarının toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan "Kurak Saha Ağaçlandırmalarında Yavaş Salınımlı Sulama Uygulaması Projesi" için imzaların atıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mera alanlarının bilinçsiz kullanımının yanı sıra küresel iklim değişikliklerinin de etken olduğu mera alanlarındaki bozulmalar ve neticesinde yaşanan rüzgar erozyonları Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve Yozgat'tan oluşan KOP Bölgesinin tarım ve hayvancılığına önemli zararlar veriyor. Son zamanlarda bölgede etkisini artıran önlenebilir doğa olaylarının verdiği zararları en aza indirebilmek amacıyla hazırlanan 'Kurak Saha Ağaçlandırmalarında Yavaş Salınımlı Sulama Uygulaması Projesi', KOP İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur ve Orman Bölge Müdürü Cafer Bal'ın attığı imzalarla hayata geçirildi."

Konya'da 9 bin fidan toprakla buluşacak

Açıklamada, İdaresi Başkan Vekili Tongur'un "KOP Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Programı kapsamında toplam 480 bin lira bütçeli projeye 350 bin lira kaynak aktarılarak Karapınar'da 200 dekar alanda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal'ın ise şu ifadelerine yer verildi:

"Proje kapsamında dikilecek 9 bin adet fidanın yarısında, su hasatı yapan, yaklaşık 16 litrelik kendi su haznesi bulunan ve böylece dikilen fidanların 2-3 yıllık su ihtiyacını temin ederek sulamaya ihtiyacını ortadan kaldıran, yavaş salınımlı sulama aparatı olarak da bilinen bir sistem kullanılacak. Karapınar ilçesi Merdivenli mevkisinde sıklıkla yaşanan rüzgar erozyonuna karşı halk arasında 'tuz çalısı' olarak bilinen kuraklığa son derece dayanıklı mera bitkilerinden atriplex ile karaçam, sedir, mahlep, iğde, badem ve kızılçam gibi orman ağaçlarının dikimini gerçekleştirilecek."