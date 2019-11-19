Konya'da Erzurum rüzgârı

Konya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 'Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası'nda 'Genç Erkekler Epe' kategorisinde dereceye giren sporcular belli oldu.



Özel Bilge Koleji öğrencilerinden Emir Akal bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu ve Erzurum'u gururlandırdı.



Konya'da düzenlenmiş olan Gençler ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası sona erdi. Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde 17 ilden 400 sporcunun katıldığı turnuvada Türkiye üçüncülüğü Erzurum'dan geldi. Erzurum Özel Bilge Koleji öğrencisi Emir Akal, Genç Erkekler Epe kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.



Okulunu, Ailesini ve Erzurum'u Gururlandırdı



Okulunu, ailesini ve Erzurum'u gururlandıran Emir Akal madalya töreni sonrası şunları ifade etti: " Bu turnuva için çok çalıştım. Antrenmanları hiç aksatmadım ve üzerime düşenleri hakkıyla yapmaya çalıştım. Mutluyum, hedefim bir sonraki turnuvada altın madalya kazanmak. Başarı tek başına gelmez. Spor hayatımda desteklerini esirgemeyen aileme, okulum Bilge Kolejine ve antrenörlerime çok teşekkür ediyorum."



Vizyon Sahibi Okul, Vizyon Sahibi Öğrenci



Başarılı bir sporcu olmasının yanı sıra iyi bir öğrenci de olan Akal'ın eğitim gördüğü Özel Bilge Koleji Kurucu Müdürü Abdullah Samancı şunları ifade etti: " Okulumuz 10/B sınıfı öğrencilerinden Emir Akal'la gurur duyuyoruz. Bu Emir'in ilk başarısı değil, son başarısı da olmayacaktır. Biz kurum olarak Emir nezdinde bütün sporcularımıza ve öğrencilerimize sonsuz bir destek sağlıyoruz. Derslerimizle, etkinliklerimizle, spor salonumuz ve imkanlarımızla her zaman sporcularımızın ve öğrencilerimizin yanındayız." diyerek mutluluğunu ifade etti.



17 İl, 400 Sporcunun Arasından Gelen Türkiye Üçüncülüğü



Başarının mutluluğunu yaşayan ve Akal'ın spor hayatında büyük katkısı olan babası Mustafa Akal: " Haftalarca antrenman yaptı. Bu zorlu turnuva için Konya'ya gitti. Oğlum Emir'le gurur duyuyorum. Yıllardır eskrim sporuna gönül vermiş durumda." ifadelerini kullandı.Ayrıca Okul Müdürü Abdullah Samancı bu başarının asıl sahipleri Emir Akal'ın antrenörleri Mehmet Ali Dayanç ve Nevzat Dumanoğlu'na teşekkürlerini iletti.



Başarılı sporcuya madalya ve başarı sertifikasını Konya Gençlik ve Spor Şube Müdürü Bilal Yavaş verdi. - ERZURUM