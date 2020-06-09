Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta - Son Dakika

Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta

Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen yörenin ünlü Çetmi şeker fasulyesinin ekim faaliyetlerinde her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilen eşeklerden de istifade ediliyor.

Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta

KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde yetiştirilen yörenin ünlü Çetmi şeker fasulyesinin ekim faaliyetlerinde her türlü arazi şartlarına uyum sağlayabilen eşeklerden de istifade ediliyor.

Beyşehir ilçesinde tarım faaliyetlerinde eşekler sadece küçük çaplı traktörün giremediği alanlarda değil geniş sahalarda da yöre insanı tarafından tercih edilip kullanılıyor. Fasulye üreticileri, tohumu toprağın daha derinleriyle buluşturduğu için yüksek verim sağladığını ifade ettiği eşeklerin günümüzde de tarımsal faaliyetlerde kendilerinin olmazsa olmazları arasında yer aldığını belirtti.

Akçabelen Mahallesi çiftçilerinden Halil Şahin, yörede yetiştirilen Çetmi şeker fasulyesinin üretici için önemli bir gelir kaynağını oluşturduğunu söyledi. Bölgede ata tohumu olan fasulyenin üreticilik yapan herkes tarafından ekilip yetiştirildiğini anlatan Şahin, coğrafi işaret belgesine sahip ürünün son dönemde bir marka haline geldiğini, Türkiye çapında tanınmaya başladığını söyledi. Şahin, "Ben emekli bir din görevlisiyim. Vakit geçireyim diye bir bahçe yaptım, bu topraklarda tarihten, ana baba, dedemizden gelme damak tadı çok farklı olan ve oldukça beğenilen şeker fasulyesini yetiştiriyoruz. Buranın havasından mı, suyundan mı, toprağından mı nedeni nedir bilmeyiz ama özellikle sulama imkanları da daha iyi noktalara geldikten sonra hemen hemen herkes bu ürünü ekmeye başladı" dedi.

Yörede ürünün günümüzde sadece traktörlerin giremediği ağaçlar aralarında değil, daha geniş arazilerde de hayvanlarla yapıldığını anlatan Şahin, sabanla yapılan bu yöntemi verime olumlu etkileri nedeniyle tercih ettiklerini belirtti. Sabanla ekimde derine ekim nedeniyle ürünün de veriminin arttığına dikkati çeken Halil Şahin, uzun yıllar önce öküzlerle yapılan ekim faaliyetlerinin artık eşek ve atlarla yapılmaya başlandığını belirterek, "Ancak, öküz dönemi bitti. Şu anda özellikle yöremizde eşekler çok kıymetli hale geldi. Biz burada imece usulü iki aile çalışıyoruz. Tarla mesaimizde, korona virüs salgını dolayısıyla maske takarak, sosyal mesafeye dikkat ederek kurallara uygun olarak çalışıyoruz. İlk başlarda böyle çalışmak zor geliyordu ama artık buna da alıştık. İnşallah mevlam bu virüsü yok eder, hep beraber tüm insanlık olarak kurtuluruz" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mümine Başoğlu da, yerleşim merkezinde yetiştirdikleri fasulyenin üretiminin oldukça meşakkatli olsa da çok değerli ve Türkiye'de meşhur organik bir ürün haline geldiğini aktararak, "Burada eşeklerle ekeriz, bir yandan birimiz gübresini, birimiz tohumunu atar, birimiz de eşekle gideriz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yörede bulunan eşeklerden tarımsal faaliyetlerin yanı sıra taşımacılıkta da yararlanılıyor.

Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta

Beyşehir, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 07:34 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Konya'da eşeklerle tarım, günümüzde de revaçta - Son Dakika Ekonomi

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