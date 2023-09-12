8 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocadan kan donduran sözler - Son Dakika

8 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocadan kan donduran sözler

8 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocadan kan donduran sözler
Son Güncelleme: 12.09.2023 11:20

Konya'da eşi Zeliha Akbulut'u öldüren Hüseyin Akbulut, cinayeti çocuklarının gözü önünde işlediğini itiraf etti. Akbulut, ifadesinde olayın sebebini anlatırken uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve eşinin bu yüzden babasının evine döndüğünü belirtti. Olay günü cinayeti nasıl işlediğini de anlatan zanlı, ''Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum'' dedi.

Konya'da, eşi Zeliha Akbulut'u (26) öldüren Hüseyin Akbulut (33), cinayeti, 3 çocuğunun gözü önünde işlediğini itiraf etti. Akbulut, ifadesinde, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca tabancayla başından vurdum. Daha sonra arkadaşımı arayıp yakıtımın bittiğini söyledim" dedi.

Cihanbeyli ilçesi İnsuyu Mahallesi'nde oturan kasap Hüseyin Akbulut, 8 yıllık evli ve 3 çocuğunun annesi olan Zeliha Akbulut'u, 31 Ağustos'ta öldürdü. Teslim olan Hüseyin Akbulut, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Zeliha Akbulut'un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesi Göstere Mahallesi'nde defnedildi. Çiftin olay sırasında yanlarında olan ve en büyüğü 6 yaşındaki çocukları ise devlet korumasına alındı.

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CEP TELEFONU KULLANMASINA İZİN VERMEMİŞ

Cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı. Eşinin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 3 ay önce babasının evine döndüğü belirtilen Zeliha Akbulut'un yakınları, polise verdikleri ifadede, Hüseyin Akbulut'un eşinin cep telefonu kullanmasına izin vermediğini söyledi.

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"ÖNCE BIÇAKLADIM, SONRA BAŞINDAN VURDUM"

Tutuklanan Hüseyin Akbulut, ifadesinde suçunu itiraf ederek, "Olay günü dedeme gitmek için yola çıktık. Yolda tartışıyorduk. Sapa bir yola girdim, bu sırada eşim yolu değiştirdiğimi fark etti. Önce bıçakladım, arabadan inip kaçmaya çalışınca da tabancayla başından vurdum. Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım" dediği öğrenildi.

Hüseyin Akbulut'un daha önce de uyuşturucu satıcılığı suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

İnsuyu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 8 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocadan kan donduran sözler - Son Dakika


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SON DAKİKA: 8 yıllık eşini çocuklarının gözü önünde öldüren kocadan kan donduran sözler - Son Dakika
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