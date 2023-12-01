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Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının kayınbabası tutuklandı - Son Dakika

Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının kayınbabası tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde eşi tarafından öldürüldükten sonra uçurumdan atılan Bedriye Kılıç'ın daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan kayınbabası da tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Konya\'da eşi tarafından öldürülen kadının kayınbabası tutuklandı
01.12.2023 - 16:27,
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Konya'nın Akşehir ilçesinde eşi tarafından öldürüldükten sonra uçurumdan atılan Bedriye Kılıç'ın daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan kayınbabası da tekrar gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Akşehir ilçesinde 6 Temmuz tarihide kaybolan evli ve 3 çocuk annesi 35 yaşındaki Bedriye Kılıç, bir TV programında aranıyordu. Bedriye Kılıç'ın ailesi ve yakınları kadının yıllarca şiddet ve eziyet gördüğü eşi T.K. tarafından ortadan kaybedildiğini iddia etti. Eşinin kaybıyla ilgili çelişkili açıklamalarıyla dikkat çeken T. K.'nin Bedriye Kılıç'ı bir televizyon kanalına röportaj verdi diye öldürdüğü öne sürülmüştü. Suçlamaların odağındaki T.K.'nın eşi Bedriye Kılıç'ın kaybolduktan 1 hafta sonra pavyona gittiği, mekanda çalışan kadınlarla birlikte alkol alıp eğlendiği ortaya çıktı. T. K.'nın olay günü babası A.K.'nin evine gittiği de belirlendi. Talihsiz kadının kaybının 115. gününde T. K. eşini kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet zanlısı T.K. sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir- Isparta karayolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

Eşini öldürmek suçundan T.K., tutuklanırken, daha önce gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Bedriye Kılıç'ın kayınbabası A.K. oğlunun işlediği cinayete 'yardım ve yataklık' ve ayrıca 'suça yardım etmek' suçundan tekrar gözaltına alındı. A.K., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili olarak savcılığın gizlilik kararı aldığı öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Akşehir, Konya, Tutuklama, Aile İçi Şiddet, Cinayet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının kayınbabası tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da eşi tarafından öldürülen kadının kayınbabası tutuklandı - Son Dakika
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