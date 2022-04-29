Konya'da eşi tarafından silahla yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Konya'da eşi tarafından silahla yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

29.04.2022 20:56
Konya'da eşi tarafından silahla yaralanan kadın, yaşam mücadelesini kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Konya'nın Karatay ilçesinde, uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından silahla ağır yaralanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sedirler Mahallesi Hasanmescid Mahallesi'nde, tartıştığı eşi tarafından ağır yaralandıktan sonra Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Hatice Eser (32), 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Eser'in cenazesi, yakınları tarafından alınıp kılınan cenaze namazının ardından, Karatay ilçesindeki Elmacı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aynı silahla intihar girişiminde bulunan koca Tahsin Eser'in (30) Konya Şehir Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi Hasanmescid Mahallesi'nde, 22 Nisan'da Tahsin Eser, tartıştığı eşi Hatice Eser'i tabancayla ağır yaralamış, otomobiliyle polis ekiplerinden kaçarken Meram ilçesi Kartepe Sokak'ta bir otomobile çarparak durmuştu.

Polisler tarafından yakalanacağını anlayan Eser, aynı silahla başına ateş ederek ağır yaralanmıştı.

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Cenaze, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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